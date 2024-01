Im Lufthansa -Konzern droht der nächste Tarifkonflikt zu eskalieren. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Gehaltsverhandlungen für rund 18 000 Flugbegleiter der Stammgesellschaft einseitig abgebrochen. «Auch das letzte Angebot der Lufthansa reicht nicht aus», hiess es am Mittwoch in einem Rundschreiben an die Mitglieder nach 14 Verhandlungstagen.

31.01.2024 12:32