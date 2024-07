In der kommenden Woche findet in Washington der Nato-Gipfel statt - eigentlich eine willkommene Gelegenheit für Biden, sich und seine Fähigkeiten als Anführer des Westens zu inszenieren. Dass der grosse Jubiläumsgipfel in die heisse Phase des US-Wahlkampfs in Washington fällt, kommt sicherlich nicht von ungefähr.