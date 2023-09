Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hat an ihrer Plenarversammlung in Bellinzona TI eine Senkung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer abgelehnt. Gleichzeitig fordern die Kantonsregierungen, dass der Bund auf geplante Kürzungen bei der Finanzierung des regionalen Personenverkehrs verzichtet, wie die KdK am Freitag mitteilte.

22.09.2023 16:15