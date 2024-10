Hervorragende Geschäfte an den Kapitalmärkten und im Investmentbanking haben bei den US-Banken für glänzende Ergebnisse gesorgt. So konnte die Investmentbank Goldman Sachs den Gewinn noch stärker steigern als ohnehin erwartet. Auch die breiter aufgestellten Grossbanken Bank of America und Citigroup verdienten an den Kapitalmärkten gutes Geld und konnten so einen Teil der anderen Probleme kompensieren, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal der Institute hervorgeht.