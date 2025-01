Trump sprach in seiner Rede bei der Parade schliesslich nur wenige Momente später über die Hamas-Geiseln. Er lobte zunächst seinen Gesandten für den Nahen Osten, Steve Witkoff, der ebenfalls anwesend war. «Und an die ehemaligen Geiseln, die heute bei uns sind. Willkommen, willkommen zu Hause», führte er weiter aus. «Wir haben nie aufgehört, für euch zu beten, und wir sind so froh, dass ihr wieder mit euren Freunden und Familien vereint seid.»/nau/DP/zb