Mit dem neuen Werk sollen die nordamerikanischen Kunden besser bedient und die steigende Nachfrage nach den Produkten befriedigt werden, teilte Kardex am Mittwochabend mit. Das neue Werk an der US-Ostküste hat laut den Angaben eine Fläche von rund 26'000 Quadratmetern. Das Herzstück der Produktionsstätte liege in den Bereichen Elektronik, Schneiden, Stanzen, Biegen, Lackieren und Endmontage.