Der Lagerlogistik-Spezialist Kardex geht eine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Two3 Solutions ein. Das auf massgeschneiderte Lagerlösungen spezialisierte Unternehmen richte sich an Kunden in den USA, die ihre Lager- und Logistikprozesse optimieren möchten, teilte Kardex am Donnerstag mit.