«Ich weiss nicht, ob ich es war, die ihn überzeugt hat. Vielleicht war es eine Kombination von Faktoren, einschliesslich meines Telefonats», sagte die 61-Jährige am Samstag in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung «La Repubblica». Sie habe gegenüber Trump ihre Besorgnis um die Schweizer Industrie ausgedrückt, die von Zöllen in Höhe von 31 Prozent bedroht sei, insbesondere «die Uhrenindustrie».