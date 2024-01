Keystone-SDA betreibt im Kanton Bern Regionalbüros in der Stadt Bern sowie in Biel. Der Vertrag gilt laut Mitteilung für die Jahre 2024 bis 2026. Als Grundlage dafür diene das revidierte Gesetz über die Information und die Medienförderung, welches per 1. Januar 2024 in Kraft trat. Die Nachrichtenagentur verfügt bereits über Leistungsverträge mit den Kantonen Graubünden und Waadt.