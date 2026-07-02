Nach den heftigen russischen Angriffen in der Nacht steigen die Opferzahlen in der Ukraine am Morgen weiter. Inzwischen seien allein in Kiew zehn Tote aus den Trümmern geborgen worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Insgesamt seien mindestens 56 Menschen zu Schaden gekommen, darunter auch 2 Kinder, schrieb der Militärgouverneur Kiews, Tymur Tkatschenko.