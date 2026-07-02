Kiew war das Hauptziel der Angriffe in der Nacht. Russland hat ukrainischen Angaben nach bei der Attacke neben Kampfdrohnen auch Marschflugkörper und Raketen eingesetzt. Mehrere Wohnhäuser wurden zerstört. Die Rettungshelfer suchen weiter nach Toten und Verletzten unter den Trümmern.
Neben Kiew traf es im Nordosten der Ukraine auch die vor dem Krieg zweitgrösste Stadt des Landes, Charkiw, sowie Saporischschja im Südosten des Landes. Der Gouverneur von Saporischschja, Iwan Fedorow, schrieb am Morgen von drei Verletzten infolge russischer Angriffe./bal/DP/zb
(AWP)