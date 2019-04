Kleine Edelfräuleins und junge Patrizier am Zürcher Kinderumzug

Insgesamt nahmen 3000 Kinder aus der Region am Umzug teil. Begleitet wurden sie von 800 jungen Musikanten sowie 160 Betreuerinnen und Betreuern. So zogen sie auf der drei Kilometer langen Route vom Sechseläuteplatz über den Limmatquai und die Bahnhofstrasse bis auf den Münsterplatz. Das fröhliche Spektakel und schönes Frühlingswetter lockte auffallend viele Zuschauer an.

Alle Mädchen und Knaben trugen eine Tracht oder ein historisches Kostüm. Viele hatten eine Bekleidung aus der gewünschten Epoche beim Konstümverleih des Sechseläutens gemietet. Die Reihenfolge im Umzug erfolgte chronologisch nach Epochen. An den Zuschauern zogen so 900 Jahre Zürcher Geschichte vorbei, von der Romantik über die Gotik und den Barock bis zum Rokoko und Biedermeier.

Angeführt wurde der Umzug von 125 Kindern der diesjährigen Gastregion, der Stadt Strassburg. Den Abschluss bildete die Gruppe "Weltoffenes Zürich" mit über 700 Kindern aus anderen Ländern in traditionellen Kostümen ihrer Heimat. Erstmals waren in dieser grössten Umzugsgruppe mehr als 20 Nationen vertreten. Den Abschluss bildete ein Wagen mit einem Böögg.

Die Verantwortlichen zogen ein positives Fazit. Alles sei reibungslos abgelaufen. Es sei ein sehr erfreulicher Anlass mit vielen fröhlichen Kindern gewesen, sagte Kommunikationschef Philippe Blangey der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Teilnehmerzahl sei eine der höchsten überhaupt gewesen.

Der Kinderumzug ist ein integraler Teil des Sechseläuten-Wochenendes und steht allen Kindern zwischen 5 und 15 Jahren aus der Umgebung von Zürich offen. Er findet jeweils am Sonntagnachmittag statt. Anders als der Sechseläuten-Umzug der Erwachsenen vom Montag ist er ein Anlass für alle. Mitglied in einer Zunft zu sein, ist keine Voraussetzung, um beim Kinderumzug mitlaufen zu können.

(SDA)