Die Veranstalter sprachen in einer Mitteilung vom Samstag von 200 Teilnehmenden. Erdgas sei fast so schädlich wie Erdöl oder Kohle, machten Rednerinnen und Redner an der Kundgebung klar. Von der Förderung, die häufig ganze Gebiete in Mitleidenschaft ziehe über den Transport in Pipelines bis hin zur Verbrennung entstünden Treibhausgasemissionen und Umweltschäden.