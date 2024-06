Der Nettoumsatz lag mit 303,5 Millionen Euro 1,8 Prozent tiefer als im Vorjahr, wie Klingelnberg am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr waren die Einnahmen allerdings durch eine Umsatzverschiebung aufgrund von Flutschäden in Deutschland im Jahr 2021/22 in die Höhe getrieben worden und hatten erstmals die Marke von 300 Millionen Euro geknackt.