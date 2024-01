Angesichts der Glatteis- und Schnee-Warnungen ist am Frankfurter Flughafen am Mittwoch mehr als die Hälfte der Flüge gestrichen worden. Wie eine Fraport-Sprecherin am Vormittag sagte, wurden von 1047 geplanten Flügen bis Vormittag knapp 600 annulliert.

17.01.2024 11:17