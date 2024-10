Lindner will in seinem Ministerium jetzt prüfen lassen, was von dem Vorschlag überhaupt theoretisch umsetzbar sei - erst dann könne man in der Sache diskutieren. Unter anderem seien europäisches Beihilferecht und Fiskalregeln zu beachten. «Wir können schlicht nicht einfach so viel Geld ausgeben, wie manche wollen.» Zugleich betonte Lindner: «In jedem Fall ist aber klar, dass genau diese Unsicherheit über die weiteren Rahmenbedingungen der deutschen Wirtschaft selbst Teil der Probleme unseres Landes geworden ist.»