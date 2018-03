Aktien Asien: China stemmt sich gegen Abwärtstrend

Am Donnerstag folgten die Indizes an den meisten Börsen Asiens den negativen Vorgaben aus den USA. Vor allem die Märkte in Japan und Südkorea gaben nach. Die Börsen in China konnten dagegen Boden gutmachen. Dort stehen ab nächster Woche wichtige politische Treffen an, und Beobachter rechnen damit, dass die Regierung während dieser Zeit darauf bedacht sein wird, die Märkte stabil zu halten.