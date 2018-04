An den Handelsplätzen in Asien ist es am Donnerstag bergauf gegangen. So gewann Japans Leitindex Nikkei 225 bis zum Handelsschluss 1,53 Prozent auf 21 645,42 Punkte. Auch in Südkorea, Australien und andernorts legten die Märkte zu. In China samt Hongkong blieben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.