Hongkongs Hang Seng gewann im späten Handel sogar 1,26 Prozent. In Festland-China gaben die Börsen nach den Feiertagen in der vergangenen Woche am Montag hingegen etwas nach. Der CSI 300 , der die wichtigsten Werte auf dem chinesischen Festland abbildet, lag im späten Handel 0,07 Prozent tiefer. An der Wall Street zeichnete sich zum Wochenstart eine Erholung ab, was auch den Börsen Asiens Rückenwind verlieh./jha/she

(AWP)