Aktien Europa: Anleger greifen wieder zu - Hoffnung auf US-Hilfspaket

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Dienstag um 6,17 Prozent auf 2639,01 Punkte. Der französische Cac 40 gewann 5,57 Prozent auf 4132,17 Zähler und der Londoner FTSE 100 notierte 3,94 Prozent höher bei 5190,37 Zählern.

Trotz weiter vorhandener Unsicherheit zeigten die rückläufigen Volatilitätsindizes, dass zumindest die Panik erst einmal verschwunden ist, erklärte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Nach einmal darüber schlafen können die Börsen den zusätzlichen Anleihe-Käufen der US-Notenbank Fed jetzt doch viel Gutes abgewinnen." Zusätzlich lebe die Hoffnung, dass sich in den USA Senat und Kongress nun endlich auf die letzten Details des Hilfspakets einigten.

Das Fed-Hilfspaket im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise umfasst eine ganze Reihe an Massnahmen zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Krise. Kern des Pakets ist der unbegrenzte Ankauf von Staatsanleihen und bestimmter mit Hypotheken besicherter Wertpapiere.

Europaweit notierten alle Branchen im Plus. Den grössten Sprung nach oben machten die konjunktursensiblen Ölwerte , die im Zuge des Crashs und der einbrechenden Ölpreise besonders stark unter Druck geraten waren und nun 10,6 Prozent gewannen. An der EuroStoxx-Spitze schnellten dementsprechend die Aktien von Total um knapp 13 Prozent nach oben.

In Amsterdam zählten die Papiere des Chip-Ausrüsters ASML mit 9 Prozent zu den grössten Gewinnern. Für die Anteilsscheine von STMicroelectronics ging es um 12 Prozent nach oben. Schon an der Wall Street und in Asien hatten einige Chip-Werte prozentual zweistellige Zuwächse verbucht.

Die Analysten der US-Investmentbank Jefferies hatten die Halbleiterbranche jüngst zu einem der längerfristigen Gewinner des Coronavirus erkoren. Der gegenwärtige Zwang zur Selbstisolation werde auch in den Jahren nach der Krise noch tiefe Spuren im Verhalten hinterlassen. Menschen dürften viele Tätigkeiten in die eigenen vier Wände verlagern. "Virtuelle und Videokonferenzen werden zur Norm", argumentierten die Experten.

Gegen den Trend sackten die Papiere von Unibail-Rodamco-Westfield am Dienstag in Paris um mehr als 5 Prozent ab und landeten damit auf dem letzten Platz im Cac 40. Der auf Einkaufszentren spezialisierte französische Immobilienkonzern hatte angesichts der Viruskrise seine Prognose und die Dividende gestrichen.

Die Anteilsscheine von Pernod Ricard hinkten dem Markt mit einem Plus von knapp 2 Prozent hinterher. Der Spirituosenhersteller streicht erneut seine Jahresprognose zusammen und rechnet wegen des sich ausbreitenden, neuartigen Coronavirus inzwischen mit einem massiven Gewinnrückgang in diesem Jahr. Während in China zwar mit einer langsamen Erholung der Nachfrage ab April zu rechnen sei, erwartet der Konzern erhebliche Einbussen in anderen Märkten bis Ende Juni./la/jha/

(AWP)