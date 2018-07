Aktien Europa: Anleger hoffen auf Entspannung im Handelsstreit

Um die Mittagszeit gewann der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,77 Prozent auf 3495,22 Punkte. Für den französischen Cac-40-Index ging es um 0,59 Prozent auf 3134,81 Punkte hoch. Der britische FTSE 100 sank dagegen um 0,09 Prozent auf 7651,41 Punkte.

Als Ergebnis ihres Treffens wollen Trump und Juncker nun Gespräche über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter beginnen. Mögliche hohe US-Zölle auf Autos sind nach Auffassung der EU vorerst vom Tisch.

Vor allem die Aktien der europäischen Autobranche gehörten daraufhin zu den Gewinnern: Deren Subindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 lag mit plus 2,03 Prozent ganz vorn. Dahinter profitierte der 1,39 Prozent festere Telekomtitel-Index von erfreulichen Zahlen von Telefonica und Orange. Die kurze Verliererliste führte mit minus 0,34 Prozent dagegen der Index der Einzelhändler an.

Airbus-Aktien erreichten nach starken Quartalszahlen bei 111,16 Euro ein Rekordhoch - zuletzt gewannen sie als EuroStoxx-Spitzenreiter noch 4,82 Prozent auf 109,96 Euro. Der Bewertungsabschlag der Aktie zum ewigen Kontrahenten Boeing betrage 40 Prozent und sei damit "überzogen", schrieb Analyst Norbert Kretlow von der Commerzbank.

Dass der spanische Telekomkonzern Telefonica im zweiten Quartal seinen operativen Gewinn (Ebitda) überraschend steigern konnte, liess die Anteilsscheine um 3,26 Prozent anziehen. Beim französischen Rivalen Orange sorgten steigende Kundenzahlen in Spanien für einen stärker als erwarteten Gewinnanstieg und ein Kursplus von 1,50 Prozent. An der Züricher Börse überzeugten Roche und Nestle . Die Anteilsscheine des Pharmakonzerns gewannen dank unerwartet starker Halbjahresresultate und erneut angehobener Jahresziele 1,74 Prozent. Beim Lebensmittelhersteller beflügelte eine stärkere Dynamik in den USA und in China die Geschäftsentwicklung - die Aktien gewannen 1,95 Prozent.

In London verteuerten sich die Papiere des Roche-Konkurrenten AstraZeneca um 2,73 Prozent. Er konnte den Quartalsumsatz steigern. Zudem fiel der Gewinnrückgang nicht so heftig aus wie von Analysten erwartet.

Derweil büssten die Titel von EuroStoxx-Schlusslicht Nokia 8,07 Prozent ein - beim finnischen Netzwerkausrüster enttäuschte die operative Ergebnisentwicklung. Beim Brauereikonzern AB Inbev mussten die Aktionäre einen Kursrückgang von 4,61 Porzent verkraften, da sich die Geschäfte im zweiten Quartal trotz der Fussball-Weltmeisterschaft und guter Geschäften in Lateinamerika nicht so stark entwickelten wie erwartet./gl/fba

(AWP)