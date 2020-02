Aktien Europa: Anleger hoffen bei Coronavirus auf chinesische Zentralbank

Nach einer trüben Vorwoche haben sich Anleger an den europäischen Börsen am Montag wieder etwas aus der Deckung gewagt. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 stand gegen Mittag mit 0,23 Prozent leicht im Plus bei 3649,33 Punkten. Zwar bereitet das neuartige Coronavirus und seine weitere Ausbreitung noch immer grosse Sorgen - in China sind inzwischen mehr Menschen daran gestorben als an der Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Beobachter sehen in dem Zusammenhang bislang auch noch kein Ende der Panikverkäufe, die zuletzt wieder die Börsen in Asien belastet haben.