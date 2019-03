Aktien Europa: Anleger honorieren Entspannung im Handelskonflikt

Mit Zuversicht und einer moderaten Aufwärtsbewegung haben Europas wichtigste Aktienmärkte zu Wochenbeginn auf die Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit reagiert. Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,17 Prozent auf 3317,82 Punkte. Damit knüpfte der Leitindex der Eurozone an seinen 1,3-prozentigen Gewinn aus der Vorwoche an.