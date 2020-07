Aktien Europa: Anleger machen Kasse nach Erholungsrally

Der starke Wochenauftakt an Europas Börsen ist am Dienstag schon wieder Makulatur. Händler und Analysten sprechen von Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Erholung. Zudem blieben Konjunkturdaten aus Deutschland hinter den Erwartungen zurück. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 1,3 Prozent auf 3306 Punkte und gab damit die Gewinne vom Montag grossteils wieder ab.