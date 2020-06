Aktien Europa: Anleger machen weiter Kasse vor neuen Fed-Signalen

Die am Morgen noch positive Stimmung der Anleger an den europäischen Börsen hat sich im Handelsverlauf eingetrübt. Parallel bröckelten die Futures an der New Yorker Wall Street ab. Am Morgen noch war der Rücksetzer vom Vortag zu neuen Aktienkäufen genutzt worden. Nun steigt die Vorsicht, bevor an diesem Abend die US-Notenbank (Fed) in den Fokus rückt. Anleger setzen also erst einmal weiter auf Gewinnmitnahmen.