Aktien Europa: Anleger wieder vorsichtig vor anstehenden Handelsgesprächen

Europas Börsen haben am Dienstag nach einem kaum veränderten Start nachgegeben und damit einen Teil ihre jüngsten Gewinne wieder abgegeben. Im Fokus steht nach wie vor der Handelsstreit zwischen den USA und China, der noch in dieser Woche in eine neue Runde gehen wird. Dann wollen sich die beiden weltgrössten Volkswirtschaften wieder gemeinsam an den Tisch setzen. Geplant ist, dass die Gespräche am Donnerstag und Freitag fortgesetzt werden. Die Vergangenheit habe allerdings gelehrt, dass die Erwartungen an eine Lösung nicht zu hoch aufgehängt werden sollten, sagte Analyst Christian Schmidt von der Helaba.