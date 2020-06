Aktien Europa: Börsen bauen Vortagesgewinne kräftig aus

Europas Börsen haben am Dienstag ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Unterstützung kam von positiven Vorgaben der Börsen in den USA und Asien. Laut Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK herrscht nach wie vor Optimismus über die längerfristigen Perspektiven, die die weltweiten Lockerungen der Beschränkungsmassnahmen in der Corona-Krise mit sich bringen. Nach wie vor erleichtere auch, dass US-Präsident Donald Trump den Konflikt mit China in Sachen Hongkong am Freitag nicht wie befürchtet weiter zugespitzt habe.