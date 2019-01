Aktien Europa: Börsen schütteln Vortagesverluste ab

Nach den Einbussen zum Wochenauftakt haben die europäischen Aktienmärkte am Dienstag zu einer Erholung angesetzt. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,39 Prozent höher bei 3149,38 Punkten, nachdem er am Montag um rund 0,8 Prozent gefallen war. Der Pariser Cac 40 gewann am Dienstag zuletzt 0,64 Prozent auf 4920,00 Punkte. Der britische FTSE 100 stieg gar um 1,51 Prozent auf 6848,66 Zähler.