Aktien Europa: Börsen starten neuen Erholungsversuch - Handelsdeal im Fokus

Die Anleger an Europas Börsen haben am Montag wieder frischen Mut gefasst. Im Fokus steht die nun offiziell beginnende Ausarbeitung des Handelsdeals zwischen den USA und der Europäischen Union. Handelsberater von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kommen daher an diesem Tag in Washington zusammen. Im Wochenverlauf will auch China eine Delegation nach Washington senden, um den eskalierten Handelsstreit zu entschärfen.