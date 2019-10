Aktien Europa: Brexit-Einigung stimmt Anleger optimistisch

Ein möglicher Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen hat die europäischen Börsen haben am Donnerstag angetrieben. So schrieb EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf Twitter von einer fairen und ausgewogene Vereinbarung für die EU und Grossbritannien. Molltöne kamen allerdings an Nordirland: So stimmte die nordirisch-protestantische DUP der BBC zufolge einem Brexit-Abkommen noch nicht zu.