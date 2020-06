Aktien Europa: Corona-Infektionszahlen stimmen Anleger vorsichtig

Angesichts der Ungewissheit über den weiteren Verlauf der Corona-Krise sind die europäischen Börsen am Montag schwach in die neue Woche gestartet. Der EuroStoxx 50 fiel am Ende um 0,84 Prozent auf 3241,69 Punkte. Wie schon an den Handelstagen zuvor blieb der Leitindex der Eurozone im Bereich zwischen rund 3200 und etwa 3300 Zählern.