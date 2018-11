Aktien Europa: Dynamik vom Wochenstart verpufft

Die Dynamik an Europas Börsen hat nach dem starken Wochenauftakt am Dienstag nicht angehalten. Gegen Mittag stand der EuroStoxx 50 0,06 Prozent tiefer bei 3170,76 Punkten. Zuvor hatte der Leitindex der Eurozone noch zwei Tage in Folge zugelegt. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,15 Prozent auf 4987,32 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 verlor 0,16 Prozent auf 7024,45 Zähler.