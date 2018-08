Auch in Frankreich und Grossbritannien kam der Handel am Freitag nicht richtig in den Tritt. In Paris ging der französische Cac 40 0,08 Prozent tiefer bei 5344,93 Punkten aus dem Handel, in London trat der FTSE 100 mit plus 0,03 Prozent auf 7558,59 Zähler nahezu auf der Stelle. Am Donnerstag hatte noch die Aussicht auf eine mögliche Annäherung der USA und China in ihrem Handelsstreit viele Börsen gestützt./la/fba

(AWP)