Aktien Europa: Geschäftsberichte trüben vor Notenbankentscheidungen die Stimmung

Die Anleger am europäischen Aktienmarkt halten sich nach der jüngsten Erholung zunächst zurück. Sie warten auf die Fortsetzung der Berichtssaison der Unternehmen, nachdem es hier zu Wochenbeginn erst einmal etwas ruhiger zuging. Zudem stehen in der neuen Woche Entscheidungen wichtiger Notenbanken an. Auch von dieser Seite gibt es also gewisse Unsicherheiten.