Aktien Europa: Gewinnmitnahmen nach zuletzt starker Erholung

Nach der jüngsten Erholung haben Anleger am Mittwoch in Europa die gestiegenen Kurse genutzt und Gewinne mitgenommen. Der EuroStoxx 50 , der am Morgen zunächst nur leicht nachgegeben hatte, büsste bis kurz vor der Mittagszeit 2,10 Prozent auf 2856,46 Punkte ein. Allerdings hat der Leitindex der Eurozone seit dem Corona-Crashtief Mitte März auch bis zu rund 28 Prozent hinzugewonnen.