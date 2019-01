Aktien Europa: Im Plus - Eurostoxx auf dem Weg zum vierten Wochengewinn in Folge

An den europäischen Aktienmärkten ist es am Freitag weiter aufwärts gegangen. Auftrieb gaben Hoffnungen auf einen geordneten Austritt Grossbritanniens aus der EU sowie robuste Vorgaben der asiatischen Börsen. Ausserdem wirkt laut Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets nach, dass die Europäische Zentralbank mit der ersten Zinserhöhung in der Eurozone wohl bis 2020 warten werde.