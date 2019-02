Aktien Europa: Indizes behaupten moderate Gewinne

Europas Börsen haben am Mittwoch nach einem freundlichen Start einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben. Sie knüpften mit einem leichten Plus trotzdem an ihre positive Entwicklung seit Wochenbeginn an. Als Kursstützen erwiesen sich die Hoffnungen auf eine Lösung des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits sowie die Vermeidung eines weiteren Regierungsstillstands in den USA.