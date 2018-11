Aktien Europa: Italiensorgen trüben zu Wochenbeginn die Stimmung

Die Sorgen über die Haushaltslage Italiens haben den EuroStoxx 50 am Montag leicht belastet. Der Leitindex der Eurozone drehte nach einem freundlichen Start ins Minus und gab zuletzt um 0,32 Prozent auf 3219,17 Punkte nach. Damit knüpfte das Börsenbarometer wieder an seine jüngsten Verluste an.