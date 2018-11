Aktien Europa: Konjunktursorgen und Italiens Haushalt belasten

Die Chancen auf eine Jahresendrally sind am Dienstag erneut gesunken. Die europäischen Aktien legten wieder den Rückwärtsgang ein. In Mailand wurden italienische Staatsanleihen verkauft in Anbetracht der mit dem Staatshaushalt verbundenen Risiken. Das lastete auf der gesamten Bankenbranche. Dazu gesellten sich erneut Sorgen um das weltweite Wirtschaftswachstum.