Aktien Europa: Kurse stabilisieren sich zum Wochenschluss

Für den französischen Cac 40 ging es am Freitag um 0,20 Prozent auf 5471,7 Punkte aufwärts. Der britische FTSE 100 rückte um 0,42 Prozent auf 7607,75 Zähler vor.

Die europäischen Börsen profitierten von der Stärke der US-Märkte. Nach anfänglichen Verlusten hatten die US-Indizes im Handelsverlauf nach oben gedreht, wobei Technologiewerte gefragt waren. "Investoren honorierten offenbar vorgelegte Quartalsberichte", schrieb die Postbank in einem Kommentar. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag mit einer weiteren Eskalation des Handelsstreits mit China gedroht und damit für Verwerfungen an den europäischen Aktienmärkten gesorgt.

Die vergleichsweise stabile Entwicklung ist auch Folge der zurückhaltenden Positionierung der professionellen Anleger, wie Investmentanalyst Manfred Bucher von der Bayerischen Landesbank anmerkte. "Eine Eintrübung des Konjunkturausblicks und sinkende Unternehmensgewinnprognosen in den kommenden Monaten sollten daher nicht zu negativen Marktreaktionen führen, solange sie moderat bleiben", schrieb Bucher in einem Beitrag zur Aktienstrategie. "Umgekehrt bietet die defensive Positionierung der Fondsmanager die Chance auf weitere Kurserholungen, wenn eine weitere Eskalation des Handelsstreits ausbleibt bzw. sich die Weltkonjunktur stabiler als erwartet entwickelt."

Die Kursveränderungen der einzelnen Branchen fielen vergleichsweise moderat aus. Stärkster Sektor waren im Gefolge der Nasdaq die Technologiewerte im Stoxx 600 mit einem Prozent Aufschlag. Die volatilen Autowerte erholten sich mit knapp einem Prozent Gewinn von den Vortagesverlusten.

Bei den Bankwerten legten die Aktien der Royal Bank of Scotland um 2,2 Prozent zu. Die Bank hatte mit den Zahlen für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen und will die Dividendenzahlungen wieder aufnehmen. Auch Credit Agricole hatte im zweiten Quartal besser als erwartete Zahlen vorgelegt, was die Aktie um 1,8 Prozent voran brachte.

Einen Rückschlag erlitten dagegen IAG . Streiks und ungünstige Währungsentwicklungen vermasselten dem Eigner von British Airways das zweite Quartal. Die Quittung waren 3,6 Prozent Verlust. Der Stoxx 600 Subindex Reise und Freizeit gab um 0,2 Prozent nach./mf/fba

(AWP)