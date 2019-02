Aktien Europa: Michelin löst Kurs-Rally im Autosektor aus

Dank hoher Kursgewinne in Europas Autosektor hat sich am Dienstag eine freundliche Stimmung an den Börsen durchgesetzt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone stieg am Vormittag um 0,74 Prozent auf 3189,13 Punkte. Er setzte damit die am Montag begonnene Erholung fort.