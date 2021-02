Aktien Europa: Moderate Erholung von jüngsten Verlusten

An Europas Aktienmärkten haben die Anleger nach den jüngsten Verlusten am Freitag wieder vorsichtig zugegriffen. Gegen Mittag wiesen die Kurstafeln für den EuroStoxx 50 ein Plus von 0,40 Prozent auf 3695,59 Punkte aus. Damit tritt der Leitindex der Eurozone aus Wochensicht auf der Stelle - am Montag hatte er noch den höchsten Stand seit gut einem Jahr markiert.