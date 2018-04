Aktien Europa: Moderate Gewinne am Brückentag - Fusionen im Fokus

Die europäischen Börsen haben am Montag nur bescheidene Gewinne erzielt. Als Stütze vor dem morgigen Feiertag in weiten Teilen Europas erwies sich einmal mehr der schwächelnde Eurokurs , der die Produkte hiesiger Unternehmen für Käufer ausserhalb des Währungsraums tendenziell verbilligt. Am 1. Mai bleiben - mit Ausnahme von London - die wichtigsten europäischen Handelsplätze geschlossen.