Aktien Europa: Moderate Verluste

Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag nachgegeben. Damit knüpften sie an ihren schwachen Wochenauftakt an, wobei die Verluste geringer ausfielen als an der Wall Street und an den asiatischen Handelsplätzen. Neben Konjunktursorgen und dem US-chinesischen Zollstreit drückten hierzulande noch die anhaltenden Unsicherheiten um den Brexit auf die Stimmung.