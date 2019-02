Aktien Europa: Moderate Verluste - Händler: 'Viel Positives nun eingepreist'

Nach den jüngsten Gewinnen an Europas Börsen sind die Anleger am Dienstag wieder vorsichtiger geworden. Es sei inzwischen sehr viel Positives zu einer möglichen Einigung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit eingepreist, sagten Händler. In Sachen Brexit herrsche zudem zwar Optimismus, dass es einen geregelten Austritt aus der EU geben werde, doch noch sei auch diesbezüglich nichts in trockenen Tüchern.