Aktien Europa: Moderate Verluste nach Höhenflug

Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ihrem jüngsten Höhenflug Tribut gezollt und moderat nachgegeben. Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK verwies auf die schwachen Vorgaben von den Börsen in Übersee nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Die US-Währungshüter hatten am Mittwochabend wie weithin erwartet den Leitzins in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent belassen. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Fed erst im Juni wieder eine Zinserhöhung beschliessen wird.