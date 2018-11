Aktien Europa: Politische Unsicherheit belastet den Eurostoxx

Europas Börsen sind sich am Montag auf Talfahrt geblieben. Der anfangs noch erlebte Rückenwind von den Überseebörsen verblasste spätestens mit einem wieder schwachen Handelsauftakt in New York. Die Gewinne beim EuroStoxx 50 bröckelten stetig ab bis er am Nachmittag ins Minus drehte. Am Ende büsste der Eurozonen-Leitindex 0,64 Prozent auf 3160,33 Punkte ein.