Aktien Europa: Rally am Freitag könnte weitere Wochen-Erholung bescheren

Dank positiver Signale in der Corona-Pandemie haben die Anleger an Europas Börsen neuen Mut geschöpft. Überall stiegen die Kurse wieder kräftig. Der EuroStoxx 50 steuert aktuell sogar auf einen versöhnlichen Wochenschluss zu. Der Leitindex der Eurozone gewann bis zur Mittagszeit 3,54 Prozent auf 2911,82 Punkte, was im Wochenverlauf ein Plus von 0,7 Prozent bedeutet. Die vergangene Woche hatte er bereits mit einem beträchtlichen Erholungsgewinn von 8,6 Prozent beendet.