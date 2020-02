Aktien Europa Schluss: Coronavirus bremst die Kurse nicht mehr

Die zunehmende Hoffnung auf eine Eindämmung der Coronavirus-Epidemie hat am Donnerstag die Börsen in Europa weiter nach oben getrieben. Stützend hinzu kamen überwiegend starke Quartalsberichte grosser Unternehmen. Ausserdem half eine Ankündigung Chinas, bestehende Zölle auf US-Importe in Kürze zu senken. Mit diesem Rückenwind stieg der europäische Leitindex EuroStoxx 50 um 0,73 Prozent auf 3805,52 Punkte.