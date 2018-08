Aktien Europa Schluss: Erholung - Hoffnung auf Vernunft im Zollstreit

Die Anleger an Europas Börsen haben am Montag wieder Mut gefasst. Sie setzten wieder etwas mehr auf einen günstigen Ausgang des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie der EU. So kommen Handelsberater der Vereinigten Staaten und der EU an diesem Tag in Washington zusammen. Im Wochenverlauf will auch China eine Delegation in die US-Hauptstadt senden, um den eskalierten Handelsstreit zu entschärfen.