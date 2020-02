Aktien Europa Schluss: EuroStoxx gibt nach - Pfund belastet 'Footsie'

Die negativen Nachrichten aus China zur Coronavirus-Epidemie haben am Donnerstag den EuroStoxx 50 leicht belastet. Der Leitindex der Eurozone machte aber einen Grossteil seiner anfänglichen Verluste wett und schloss nur 0,20 Prozent tiefer auf 3846,74 Punkten, nachdem er am Mittwoch im Handelsverlauf den höchsten Stand seit 2008 erreicht hatte. Der französische Leitindex Cac 40 gab am Donnerstag um 0,19 Prozent auf 6093,14 Punkte nach.